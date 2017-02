Télévision Super Nanny : l'avis du CSA

0

Le CSA préconise des recommandations à l’émission Super Nanny, après la saisie d’une thérapeute orvaltaise.

La pétition lancée par Bernadette Gautier a fait grand bruit l’automne dernier. La thérapeute familiale d’Orvault avait saisi le Conseil supérieur de l’audiovisuel sur certaines méthodes employées dans l’émission Super Nanny (TF1). Le CSA vient de rendre son avis. Pas de sanction, mais des recommandations : « Faire preuve d’une vigilance particulière vis-à-vis de scènes susceptibles de gêner l’enfant, veiller à ce que le comportement de l’enfant ne soit pas présenté comme l’unique source de difficulté, demander l’accord des familles en cas de rediffusion ».

Bernadette Gautier réagit à ces préconisations : « Oui, dans cette émission, les méthodes éducatives doivent être revues vers plus de respect de l’enfant », indique-t-elle, « Une telle émission ne peut se targuer de faire de l’éducation en dix jours de présence. Elle utilise, en plus, les mêmes méthodes quels que soient les enfants et parents composant la famille. »

