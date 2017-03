Tempête Jusqu'à 20 000 clients privés d'électricité en Loire-Atlantique

0

La tempête est arrivée ce matin en Loire-Atlantique plus rapidement que prévu et avec des vents plus violents qu'annoncés.

Conséquence, de nombreux foyers ont été privés d'électricité. Il y en avait environ 5 000 dès 9 heures du matin, puis jusqu'à 20 000 en fin de matinée.

Depuis, les équipes d'Enedis sont à pied d'œuvre pour procéder aux réparations. Le nombre de foyers privés de courant a commencé à baisser depuis la mi-journée. Les équipes d'Enedis espèrent revenir à une situation proche de la normale en fin de journée.