The Bridge À peine parti, le Queen Mary 2 est déjà arrivé

Et la magie a opèré toujours, et encore. Vers 5h10, (11h10, heure française) ce samedi 1er juillet, la cheminée rouge du Queen Mary 2, culminant à 60 mètres, s'est glissée sous le majestueux pont Verrazano-Narrows, en baie de New York. Le grand voyage hors du temps à bord du prestigieux paquebot, figure de proue de The Bridge, touche à sa fin.

Le #QueenMary2 à New York ! En un mot : magique #TheBridge2017 pic.twitter.com/EBSJyzHbsI — The Bridge 2017 (@TheBridge2017) 1 juillet 2017

Sur les eaux calmes et tranquilles qui baignent la mégapole américaine, le paquebot a poursuivi sa route à petite cadence. Déjà les silhouettes de Manhattan se distinguaient au loin, à mesure que la clarté du jour prenait le pas sur la pénombre de cette dernière nuit en mer, la sixième depuis le départ de la Transat du Centenaire, dimanche 25 juin à 19h, sous le pont de Saint-Nazaire.

Le Queen Mary 2 s'est fait entendre grâce trois coups de sirène. Sur le pont 7, à la poupe du Queen Mary 2, le « Chœur des 100 », emmené par le chef d’orchestre Jean-Christophe Spinosi, est monté sur scène puis a entonné un émouvant « Amazing Grace ».

Il reste encore des miles à parcourir pour les quatre trimarans engagés. L'arrivée des premiers n'est pas attendue avant mardi.

