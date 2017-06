The Bridge Bienvenue à bord pour la remontée de la Loire (Photos et vidéos)

0

Ce vendredi, c'est la grande parade aller vers Nantes des quatre maxi trimarans (30 m et plus) du collectif Ultim appelés le dimanche 25 juin prochain à "défier" le paquebot Queen Mary 2 à travers l'Atlantique, de Saint-Nazaire à New York, dans le cadre de The Bridge 2017, événement commémorant le centenaire du débarquement des soldats américains dans la ville-port..

Sodebo, Idec Sport, Macif et Actual, emmenés respectivement par Thomas Coville, Francis Joyon, François Gabart et Yves Le Blevec, remontent la Loire à partir de 16 h, en compagnie du Multi 50 Réauté Chocolat du skipper nantais Armel Tripon, pour une arrivée prévue dans la cité des ducs à 21 h 30. Ils s'amarreront au Nantilus et au ponton qui le jouxte pendant la durée des festivités nantaises, jusqu'à jeudi prochain 22 et la grande parade retour, en compagnie du Belem, à partir de 17 h vers Saint-Nazaire.