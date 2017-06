The Bridge Des apprentis de la région à bord du Queen Mary 2

The Bridge

0

Trente-six apprentis de la région vont embarquer à bord du Queen Mary 2, du 22 au 25 juin, le temps de la traversée entre Southampton, Cherbourg et Saint-Nazaire, en amont de l’événement The Bridge.

Tous sont déjà ou seront bientôt des "ambassadeurs de l’apprentissage", chargés de promouvoir cette filière auprès des jeunes de la région. À bord du QM2, ils travailleront sur "l’envie d’entreprendre" aux côtes des chefs d’entreprise du Club des 100.

"Ils vont expliquer leurs parcours, participer aux réunions sur l'entreprise de demain, échangers avec d'autres jeunes, créateurs de start-up , doctorants, chercheurs", explique Bruno Hug de Larauze, président du groupe nazairien Idea et membre du Club des 100, qui durant la traversée entre Saint-Nazaire et New York, du 25 au 1er juillet, organise à bord du QM2 un séminaire réunissant près de 150 entreprises de la région.

De son côté, la Région entend profiter de The Bridge (qu'elle subventionne à hauteur de 250 000 euros) pour promouvoir l'apprentissage, "voie d'excellence vers l'emploi". Un village de l'apprentissage s'installera à Saint-Nazaire du 23 au 25 juin, avec différentes animations dont des casques de réalité virtuelle pour découvrir la maintenance des éoliennes, un atelier de chantournage du bois, des démonstrations de métiers, un simulateur de navigation de l'école maritime, une initiation aux nœuds marins et à la réparation de filets de pêche, etc.