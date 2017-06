The Bridge Du business au beau milieu de l'Atlantique

0

Depuis dimanche, 165 entreprises du grand ouest n’ont plus leurs dirigeants. Ils sont au beau milieu de l’Atlantique, sur le Queen Mary 2. Un millier de personnes participent au volet « économique » de The Bridge : le « Club des 100 ». Durant cette semaine de traversée jusqu’à New York, ils suivent des conférences et ateliers animés par une cinquantaine d’experts : big data, intelligence artificielle, management, climat, santé… A bord : le climatologue Jean Jouzel, l'écrivain Erik Orsenna... Les entreprises ont déboursé jusqu’à 10 000 euros par cabine pour ce « séminaire au long cours » sur le thème de « l'entreprise demain ». Les patrons en profitent-ils pour faire du business ? « Il y en a inévitablement, répond un dirigeant. Mais ce n’est pas la finalité, plutôt la conséquence. Les choses sont faites intelligemment ». Une règle tacite entre gentlemen...

