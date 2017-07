The Bridge Le pari fou… et réussi de Damien Grimont

0

The Bridge 2017, la « transat du centenaire », s’est achevé jeudi à New York avec l’arrivée d'Actual, le dernier maxi-trimaran en course.

« J’avais à la base cette intuition que le retour du Queen Mary 2 à Saint-Nazaire pourrait générer une réaction en chaîne… Mais de là à ce que tout se passe aussi bien, dans l’enchaînement des événements, depuis la coupe du monde de basket à Nantes jusqu’à l’arrivée au petit matin à New York, en passant par le départ devant des milliers de gens ou encore le formidable séminaire à bord, non, je n’avais pas imaginé que le scénario se déroulerait aussi bien ! », dit notamment son co-créateur et organisateur, Damien Grimont, dans une interview qu'il a accordée à chaud, depuis New York, à Presse Océan.

