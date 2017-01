Théâtre Au Lieu Unique, une pièce de Guillaume Vincent du 11 au 13 janvier

0

La nouvelle création du metteur en scène Guillaume Vincent « Songes et Métamorphoses » sera jouée à Nantes à partir de mercredi. Après "Rendez-vous gare de l’Est" en 2014, pièce portée par une seule actrice, Guillaume Vincent revient au à Nantes au Lieu Unique avec un spectacle multiple. Il s’est inspiré à la fois du « Songe d’une nuit d’été »de Shakespeare et des « Métamorphoses d’Ovide. Il s’agit d’un texte tour à tour poétique et moderne, où l’on passe par le rêve pour aborder le monde d’aujourd’hui. « Le spectacle contient deux spectacles », explique t-il. « Il y a des liens, on retrouve les acteurs de manière différente dans les deux parties, les thèmes circulent. Shakespeare a lui-même écrit Le Songe d’une nuit d’été en référence aux Métamorphoses d’Ovide, qui traversent mon texte ». Guillaume Vincent rappelle également « qu’il est question d’identité, de savoir qui on est sur scène dans la pièce de Shakespeare. Je trouvais important de voir les acteurs comme ils sont, en tout cas tels que je m’amuse à les montrer. C’est un jeu entre ce qu’ils sont vraiment, ce qu’ils prétendent être, un jeu avec leur image ». Par ailleurs, « le théâtre amateur est le fil rouge de la première partie. Je voulais montrer la beauté que peut avoir la naïveté ou la maladresse de ceux qui commencent à faire du théâtre ».

REPÈRES

A 19 h du 11 au 13 janvier. Durée 4 h. Avec Entractes. De 12 à 22 €. Au Lieu Unique, quai Ferdinand Favre

Avec Elsa Agnès, Candice Bouchet, Elsa Guedj, Emilie Incerti Formentini, Florence Janas, Hector Manuel, Estelle Meyer, Alexandre Michel, Philippe Orivel, Makita Samba, Kyoko Takenaka, Charles Van de Vyver, Gerard Watkins, Charles-Henri Wolff et la participation de Lucie Durand, David Jourdain, Jane Piot, Muriel Valat et de 4 enfants