Thouaré-sur-Loire Le pont fermé pour travaux jusqu'en aout prochain

Construit en 1882, les ponts de Thouaré nécessitent une rénovation indispensable. Ils sont fermés jusqu’à fin août. Le chantier principal concerne le grand pont, long de 400 m, reliant la river nord de la Loire à l'île de la Chênaie.

Avant qu’un accident lié à la corrosion du tablier n’arrive, les services du Département ont engagé ce gros chantier de rénovation. Là où chaque jour passaient en moyenne plus de 10 000 véhicules, il n’y a depuis lundi 27 février que le bruit des véhicules de chantier. Le décapage de la chaussée sur le tablier a débuté. Le bitume et le remblai posés sur un assemblage de briques, lui-même reposant sur une armature métallique ont laissé avec le temps s’infiltrer l’humidité. L’acier du tablier est fortement corrodé. « À l’heure actuelle ce pont « cage », long de 400 m, supporte son propre poids qui est très conséquent. En enlevant le tablier et en le remplaçant par des dalles de béton fibré hautes performances beaucoup plus légères on va gagner 1 400 tonnes. Ce qui correspond à deux files de poids lourds sur tout l’ouvrage, ce qui n’est pas négligeable. Cela permet d’alléger la structure, les fondations et éventuellement de rajouter plus tard des encorbellements sur le côté », explique Thomas Dupeyroux, ingénieur, chargé de l’opération au Service construction des ouvrages d’arts du Département.

