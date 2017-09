Touché KDO Chez Flunch, "Nous offrons 500 bons d'achat de dix euros"

0

Xavier Guehery, directeur du Flunch à Angers, l'un des partenaires du grand jeu Touché KDO, dans votre journal jusqu'au 5 novembre.

En cette rentrée 2017, quelles sont les nouveautés chez Flunch ? Xavier Guehery : « Tout d'abord, il faut dire que nous sommes plus que jamais aux petits soins des enfants avec la box goûter à emporter à l'école. Elle contient une compote, un jus de pomme, une barre de chocolat et un petit jouet. De plus, grâce à notre partenariat avec Disney, nous proposons actuellement de nombreuses animations autour des super héros Marvel et des personnages de la série Soy Luna. Nous savons que les petits fluncheurs représentent une clientèle très importante pour nous. Ainsi, chaque année en France, Flunch leur sert 13 millions de repas. Parmi les nouveautés de ces derniers mois, il faut également souligner que nous avons mis en place le service « Click & Flunch » qui permet de commander son repas sur internet et de le déguster chez soi en famille, avec des amis ou au bureau entre collègues. » Combien y a-t-il de restaurants dans la région des Pays de la Loire ? Quelles sont leurs spécificités ? « La région Pays de la Loire regroupe sept restaurants Flunch. Il y en a trois à Nantes, un à Saint-Nazaire, un au Mans, un à Cholet et un à Angers. Ils sont tous installés depuis plusieurs années dans ces différentes villes. A noter que celui du Mans existe depuis trente ans. Et ils ont tous été rénovés récemment. Nos deux principales spécificités sont d'être reconnus comme des restaurants de la famille et d'être des restaurants liberté, que ce soit pour le choix des plats : les clients n'ont pas à se limiter à la proposition d'un menu, et pour l'endroit où l'on souhaite manger : avec les offres traiteur et « Click & Flunch » les clients peuvent décider de fluncher ailleurs que dans le restaurant. » Quels lots les joueurs du Touché KDO auront-ils la chance de gagner grâce à Flunch ? « Nous offrons 500 bons d'achat de dix euros, dont des lots de dix bons à utiliser dans tous les restaurants Flunch de la région. »

