Tour de France 2018 La 4e étape partira de La Baule et traversera le 44 [CARTE]

0

Le parcours du Tour de France 2018, du moins ses quatre premières étapes, a été dévoilé ce mardi midi en direct (retrouvez tout le direct en cliquant ici). Si on savait déjà que cette 105e édition partirait de Vendée, on ne savait pas encore si elle passerait en Loire-Atlantique.

Le suspense a pris fin vers 12h40 ce mardi, puisque le directeur de l'épreuve Christian Prudhomme a annoncé que la 4e étape s'élancerait de La Baule et traverserait le nord du département, via La Chapelle-des-Marais, Ponchâteau, Blain, Nozay, jusqu'à une ville d'arrivée qui reste encore à définir. Christian Prudhomme a annoncé que la suite du parcours sera dévoilée le 17 octobre.

Etape 4 / Stage 4 : La Baule > ? - ???? Km #TDF2018 pic.twitter.com/4b0VQmwlsn — Le Tour de France (@LeTour) 28 février 2017

La veille, le peloton aura fait étape à Cholet pour un contre la montre par équipe sur une boucle Cholet - La Séguinière - La Romagne - Saint-André-de-la-Marche et Saint-Léger sous Cholet.

Etape 3 / Stage 3 : Cholet > Cholet - 35 Km

Un CLM par équipe déjà important pour les leaders / A crucial TTT for the GC contenders. pic.twitter.com/IfjRWgPE1z — Le Tour de France (@LeTour) 28 février 2017

Pour rappel, les deux premières étapes de ce Tour de France 2018 se courront en Vendée, avec une 1re étape entre Noirmoutier et Fontenay-Le Compte (195 km) et une seconde entre La Roche-sur-Yon et Mouilleron-Saint-Germain (185 km).

Etape 1 / Stage 1: Noirmoutier-En-L'Ïle > Fontenay-Le-Comte - 195 Km #TDF2018 pic.twitter.com/ENqSq0vT9w — Le Tour de France (@LeTour) 28 février 2017