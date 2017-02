Tour de France Le maire Yves Métaireau "Une bonne nouvelle pour La Baule"

0



C’est confirmé le tour de France fera bien étape à La Baule d’où il prendra le départ le 3 juillet 2018. La date est encore lointaine mais le maire Yves Métaireau est satisfait. « C’est une bonne nouvelle pour la station, notamment en terme de retombées économiques et médiatiques d’autant que cet événement début juillet lancera la saison. Bien qu’il soit encore trop tôt pour faire des prévisions logistiques, Yves métaireau n’est pas inquiet « nous avons les capacités d’accueil et d’hébergement ». Et c’est une double bonne nouvelle puisque La Baule accueillera les jeux mondiaux d’entreprises, 6 000 participants, en mai 2018.