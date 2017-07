Tourisme Le canal de Nantes à Brest cherche un nouveau souffle

0

Le Département a des projets pour le canal de Nantes à Brest, un joyau qui mérite d’être mieux valorisé.

Fréquenté chaque année par des milliers de plaisanciers, de cyclistes et de marcheurs, le canal de Nantes à Brest reste pourtant méconnu par beaucoup de touristes et par de très nombreux habitants du département.

« C’est une pépite qui n’a pas la notoriété qu’elle mérite », résume Françoise Haméon, vice-présidente du conseil départemental en charge du tourisme.

Partant de ce constat, le Département, propriétaire des 95 km de canal reliant l’Erdre à Saint-Nicolas-de-Redon, a engagé depuis un an une démarche avec tous les acteurs concernés en vue de valoriser ce « joyau » et d’en faire une destination touristique à part entière.

« L’idée n’est pas de faire du tourisme de masse autour du canal, mais de le rendre plus accessible et attractif tout en veillant à préserver son patrimoine », poursuit Françoise Haméon.

