Tourisme Transavia établit son top 3 des destinations estivales depuis Nantes

Compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, Transavia propose plus de 14 destinations au départ de l'aéroport Nantes Atlantique. En se basant sur trois thèmes : la nature, la culture, et la fête, l'entreprise a dévoilé ses destinations phares pour chacun d'entre eux.

La destination Nature : Funchal, sur l'île de Madère

Surnommée “Perle de l’Atlantique”, Madère, d’origine volcanique, recèle de paysages verdoyants à couper le souffle : falaises vertigineuses comme le Cabo Girão, vallées luxuriantes ou cascades cristallines. De plus, les eaux qui entourent l’île aux fleurs sont si profondes que des baleines s’aventurent parfois près du rivage !

Transavia dessert Funchal via Porto avec 3 vols par semaine, à partir de 70€ TTC l’aller simple.



La destination Culture : Athènes, capitale de la Grèce

Athènes, musée antique à ciel ouvert, est incontestablement la destination idéale pour les férus de mythologie et d’architecture. Ses somptueux monuments historiques témoignent de la grandeur de la civilisation grecque, à commencer par l’Acropole, reconstruit au Vème siècle av. J.-C. et inscrit au patrimoine de l’UNESCO. L’Odéon d’Hérode Atticus, lui, accueille le très réputé Festival d’Athènes chaque été, où se jouent de nombreuses tragédies grecques, opéras et spectacles lyriques.

Transavia dessert Athènes avec 2 vols par semaine, à partir de 75€ TTC l’aller simple.



La destination Fête : Berlin, Allemagne

Connue pour sa vie nocturne animée, la capitale allemande mérite largement son titre de capitale européenne de la musique électronique. Elle héberge des clubs mythiques comme le Berghain, ou encore le Trésor et son dancefloor caché dans les coffres d’une ancienne banque. À côté de ces institutions berlinoises, les quartiers de Kreuzberg ou encore de Friedrichshain regorgent de bierägrten originaux à la programmation dansante..

Transavia dessert Berlin avec 2 vols par semaine, à partir de 36€ TTC l’aller simple.

