Transport aérien Hop ! renforce son offre au départ de Nantes cet été

La filiale d’Air France renforce son offre au départ de Nantes Atlantique vers les aéroports parisiens et l’Europe cet été.

Avec plus de 1,5 million de passagers transportés, Hop! a vu son trafic progresser de 6,7 % l’an dernier, de et vers Nantes Atlantique.

Le nombre de passagers en correspondance vers ses deux principaux hubs a augmenté encore plus fortement : + 10 % vers Paris-Orly, escale vers les Antilles et l’Océan Indien notamment, + 20 % vers Lyon, d’où la compagnie dessert 25 villes françaises et européennes.

Forte de ces bon résultats, la filiale d’Air France va renforcer son offre cet été, avec près de 1,3 million de sièges sur l’ensemble de ses vols de et vers Nantes Atlantique, en hausse de 10 % par rapport à l’été 2016.

Selon les destinations, entre un et six vols quotidiens seront proposés sur les lignes domestiques (Lille, Marseille, Nice, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Orly et Roissy), trois vers Amsterdam, deux vers Düsseldorf et un vers Milan.

S’ajoutent à cela des vols saisonniers vers la Corse (Figari et Calvi) et Perpignan, une à trois fois par semaine.