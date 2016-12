Transport aérien Volotéa lance sa ligne Nantes-Madrid en avril

0

Volotea, la compagnie low-cost espagnole basée à Nantes depuis 2012, annonce la mise en vente de sa nouvelle ligne Nantes-Madrid qui sera opérée à partir du 7 avril prochain.

La nouvelle ligne sera opérée sur l’un des quatre Airbus A319 basés à Nantes, avec deux à quatre vols par semaine. La compagnie proposera plus de 180 vols et près de 26 500 sièges.

Présente à Nantes depuis 2012, Volotea est la première compagnie aérienne de l’aéroport en nombre de destinations et la troisième en termes de passagers avec plus de 1,7 million de voyageurs transportés.

En 2017, Volotea proposera 900 000 sièges et plus de 6 000 vols vers trente destinations au départ de Nantes : six en France et vingt-quatre en Europe.



Préavis de grève ce week-end



Le syndicat SNPNC-FO représentant les hôtesses de l’air et stewards de la compagnie a déposé un préavis de grève du 24 au 26 décembre inclus, dénonçant les conditions de travail et de rémunération. Selon la direction de Volotea, ce mouvement de grève ne devrait être suivi que "par un nombre réduit d’une seule catégorie de salariés" et ne devrait avoir aucune répercussion sur les vols prévus sur ces trois jours.

La compagnie rappelle que depuis son arrivée en France en 2012, elle a créé « plus de 250 nouveaux emplois directs, tous établis sur le modèle social français », notamment à Nantes.