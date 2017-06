Transports Cagliari, Mykonos et Santorin au départ de Nantes avec Volotea

0

Volotea rouvre ce mardi ses lignes saisonnières au départ de Nantes vers Minorque et Ibiza et ouvre de nouvelles lignes vers Cagliari, Santorin et Mykonos.

Pour l’été 2017, la compagnie propose :

- Une liaison à destination de Cagliari, opérée avec 1 vol par semaine en juillet-août, le jeudi jusqu’au 28 septembre

- Une liaison à destination de Santorin, opérée avec 1 vol par semaine le mercredi jusqu’au 1ernovembre

- Une liaison à destination de Mykonos, opérée avec 1 vol par semaine le jeudi jusqu’au 28 septembre

- Une liaison à destination de Minorque, opérée avec 2 vols par semaine en juillet-août, les lundis et jeudis jusqu’au 30 septembre 2017

- Une liaison à destination de Ibiza, opérée avec 2 vols par semaine en juillet-août, le mardi et le jeudi jusqu’au 28 septembre 2017

Volotea a récemment lancé les dessertes vers Vienne et Toulouse, les billets vers ces destinations sont déjà disponibles à la vente sur le site internet de la compagnie.

Volotea a récemment célébré ses cinq années de présence à l’aéroport de Nantes. Depuis 2012, Volotea a transporté près de 1 800 000 passagers depuis Nantes, et a opéré plus de 20 000 vols. En 2017, Volotea opère vers 33 destinations au départ de Nantes.