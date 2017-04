Transports Euro Cargo Rail va fermer son agence de Nantes

0

L’opérateur de fret ferroviaire Euro Cargo Rail ferme son agence de Nantes. Quatorze emplois sont menacés.

Filiale française du groupe allemand Deutsche Bahn, Euro Cargo Rail (ECR) a décidé de réduire son activité en France. À la clé, la fermeture de plusieurs agences et la suppression de près de 300 postes dans l’Hexagone, soit un quart des effectifs.

Dans l’Ouest, ECR veut fermer ses agences de Lamballe, Rennes, La Rochelle, Le Mans et Nantes. Soit 75 salariés au total, dont les 9 conducteurs et les 4 agents de manœuvre basés à Nantes, chargés de la conduite des trains de céréales alimentant les usines Cargill de Montoir et Saint-Nazaire. « Avec le responsable d’agence, on est 14 au total, tous menacés par la fermeture », souligne Olivier King, délégué du personnel.

Une partie des salariés pourrait être reclassée chez Ouest Rail, la société qui reprend l’activité, ou à la SNCF. « Mais pas avec les mêmes conditions de travail ou au terme d’une formation payée 1 200 euros par mois », poursuit Olivier King.

Les négociations sur les mesures d’accompagnement du PSE ont démarré fin janvier. Mais les syndicats jugent les propositions de la direction « largement insuffisantes ». Un appel à la grève illimitée a été lancé à compter du 4 mai, dans toutes les agences ECR.