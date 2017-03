Transports La SNCF recrute en Pays de la Loire

0

Guillaume Pepy avait fait le déplacement à Nantes, notamment pour le forum de recrutement de la SNCF qui se tient aujourd’hui à la Cité des congrès. « Ce forum a été organisé en partenariat avec Pôle Emploi et on n'y propose pas moins de 342 postes, dans une dizaine de métiers différents. Ce sont des postes disponibles dans toute la région et qui le sont en 2017. Ce n’est pas très fréquent de proposer autant en une seule fois. » Le groupe compte déjà 8 500 salariés ligériens.

Plus d'informations à lire dans Presse Océan du mercredi 8 mars.