Transports Le tram-train Nantes-Châteaubriant a trouvé son régime de croisière

La ligne du tram-train, lancée en 2014, a connu des hauts et bas. À l'approche de son troisième anniversaire, les choses semblent s'être stabilisées.

Vincent, 44 ans, enseignant, prend le tram-train plusieurs fois par semaine dans le cadre de son travail. Il en est d’autant plus satisfait qu’à ses yeux, la situation s’améliore : « Je prends la ligne depuis septembre et c’est vrai qu’au début, il y avait pas mal de retard, mais ça va beaucoup mieux depuis 2 ou 3 mois. » Bien que résidant à Nantes et possédant une voiture, il a choisi de privilégier ce mode de locomotion : « C’est rapide, confortable et les prix sont très abordables. Cerise sur le gâteau, je n’ai pas à chercher une place pour me garer en ville »...

