Transports Nantes - Paris en TGV Ouigo dès le mois de décembre

Les Ouigo, TGV low-cost de la SNCF, partiront de la gare Montparnasse pour rejoindre Nantes à partir du mois de décembre, alors qu'ils partaient jusqu'à présent de gares périphériques uniquement, a annoncé aujourd'hui la SNCF.

Les ventes seront ouvertes le 3 octobre, et, à partir du 10 décembre, deux allers-retours quotidiens relieront la gare Montparnasse à celle de la cité des ducs. Seulement voilà, les billets seront un peu plus chers qu'au départ des gares périphériques - car les péages y sont plus élevés - à partir de 16 euros pour les adultes, au lieu de 10 euros, et un tarif fixe de 8 euros pour les enfants, au lieu de 5 euros.

Rennes et Bordeaux également desservis

La SNCF a également confirmé la création de deux allers-retours vers Bordeaux. Enfin, un aller-retour journalier reliera la gare parisienne à Rennes. Ces deux lignes seront lancées en décembre également.

