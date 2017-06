Transports TER : la SNCF et la Région accordent leurs violons

0

La future convention TER devrait permettre d'offrir un meilleur service aux usagers et prévoit l’ouverture à la concurrence avant 2023.

La négociation a duré plus d’un an, elle a été « difficile », mais elle touche au but.

Hier à Nantes, Bruno Retailleau, président de la Région, et Guillaume Pepy, président de la SNCF, ont signé un protocole d’accord sur les objectifs de la nouvelle convention d’exploitation des TER en Pays de la Loire, pour les 6 ans à venir.

Le temps de régler « les derniers détails », la convention devrait être signée « avant six mois ». Elle prévoit une offre TER renforcée (+ 8,5 %) grâce au « cadencement » qui sera effectif le 2 juillet prochain, un meilleur maillage du territoire et un service modernisé visant 50 % de vente de billets en ligne.

