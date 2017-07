Transquadra Roland Jourdain parrain de ChinaBlue aux couleurs de Victoire

0

Hervé Geraud et Franck Aubin prendront le départ de la prochaine Transquadra dimanche 16 juillet à Lorient sous les couleurs de Victoire, le fonds de dotation nantais qui œuvre au profit des enfants polyhandicapés. L'équipage souhaite ainsi promouvoir et apporter sa goutte d'eau au fonds de dotation Victoire pour contribuer à faciliter la vie des enfants malades et de leurs familles.

Roland Jourdain, deux fois vainqueur de la Route du Rhum, sensible aux grandes causes, a accepté, sans hésiter, de parrainer ce bateau pour contribuer à promouvoir cette belle cause.

Baptême vendredi

Il sera présent au baptême du bateau à Lorient - La Base le vendredi 14 juillet à 17 h devant le village de la Transquadra.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook de l'équipage (1 voile 1 victoire) et le site www.fonds-victoire.org