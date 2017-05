Treffieux L'ancien maire décède après de multiples piqûres d'abeilles

0

L'agriculteur retraité, âgé de 88 ans, avait été à la tête de la commune de Treffieux pendant près de 20 ans.

La commune de Treffieux, située entre Nozay et Châteaubriant, a perdu samedi un de ses plus illustres habitants. René Philippot, 88 ans, a été maire de cette petite bourgade d'un peu plus de 800 habitants entre 1983 et 2001.

Passionné d'apiculture, l'octogénaire s'occupait hier matin de ses ruches. Il a fait un malaise après avoir été piqué à de multiples reprises par ses abeilles. Conduit dans un état grave à l'hôpital de Châteaubriant par les pompiers, il y est décédé dans la journée.

Plus d'informations ce dimanche 7 mai dans Presse Océan