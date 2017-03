Treillières La RN 137 déviée pour un vaste contrôle des gendarmes et douaniers

0

La lutte contre la délinquance prend toutes les formes. Mardi soir, il s'agissait d'un vaste contrôle routier opéré sur la RN 137, au niveau de Treillières. Pendant près de trois heures, la circulation dans le sens Nantes-Rennes a été déviée vers une station-service où les gendarmes de la compagnie de Nantes et de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR) et les douaniers (NDLR : une centaine d'hommes au total) ont opéré de concert pour passer au crible 640 véhicules.

Cette opération de "contrôle des flux" visait la lutte anticambriolage, la lutte antiterroriste et la lutte contre les trafics et conduites addictives.

Entre deux alcoolémies, un défaut d'assurance, six conduites sans permis, la saisie de quelques sachets de stupéfiants ou encore deux infractions aux transports, les gendarmes ont aussi constaté un refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui : un conducteur d'une trentaine d'années a tenté de leur fausser compagnie en accélérant dangereusement, feux éteints, sur l'aire de contrôle. Il a été rattrapé par le véhicule rapide d'intervention de l'EDSR et placé en garde à vue.

Reportage à lire jeudi 30 mars 2017 dans Presse Océan