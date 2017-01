Trignac Construction d'un mur antibruit sur la N 171 : gêne à prévoir à Montoir

0

Bison futé indique qu'à partir d'aujourd'hui, une gêne de la circulation est à prévoir sur la N 171 (deux sens) sur 3,7 km en raison des travaux de construction d'un mur anti-bruit entre Montoir-de-Bretagne et Trignac.

Présentation de l’opération

Les travaux de l’écran n°5, qui marquent le coup d’envoi de la construction des protections acoustiques à Trignac, ont déjà commencé à l'automne. Au total, trois mois seront nécessaires pour la réalisation de ce premier écran acoustique de 235 mètres de long. La fin des travaux est prévue pour février 2017 pour cette phase.

Ce chantier se déroule en trois étapes successives dont les deux premières ont déjà été réalisées : les travaux préparatoires, la réalisation des fondations sur toute la longueur de l’écran n°5, et la pose des panneaux à l’aide d’une grue automotrice. Pour permettre la pose des panneaux, en janvier 2017, la RN171 doit fermer pendant 4 nuits de 21h à 6h.

Jusqu’en février 2017, la bretelle d’entrée de la RN171 en direction de Saint-Nazaire (rue Maurice Thorez) sera fermée. Des déviations locales sont mises en place par les rues Cachin et Berselli et par l’échangeur de Montoir-de-Bretagne. Rue Berselli, la circulation est en double sens pour faciliter l’accès aux maisons et bâtiments situés entre la RN171 et le Pont de Paille.

Pendant tout le chantier, la circulation à 2x2 voies sur la RN171 est maintenue de jour avec des mesures spécifiques (réduction vitesse à 70km/h ; interdiction double PL, …).

Nouveaux travaux en février

À partir de février 2017, de nouvelles mesures seront prises dans le cadre de la construction de l’écran n°3 (le long de la rue Edouard Herriot). Le chantier se déplaçant du nord de la RN171 (écran 5) au sud de la RN171 (écran 3), il faudra procéder à un basculement de circulation et à une fermeture de la RN171 pendant 4 nuits en février 2017.

A partir de février 2017, la bretelle de sortie de la RN171 à Trignac (dans le sens St-Nazaire/Trignac) et la rue E. Herriot seront fermées en permanence.

Écrans 1 et 2 entre mars et mai 2017

L’écran 1-2 sera réalisé à partir de mars 2017 et des travaux de nuit seront réalisés à partir de mars 2017 nécessitant des fermetures de la RN171 et une déviation par la RD100.

Ces travaux sur la voie de droite de la N 171 doivent durer en principe jusqu'au 31 mai.

L'opération, sous maîtrise d’ouvrage de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Pays de la Loire, a fait l’objet d’une concertation publique à l’été 2014. Elle a été déclarée d’utilité publique le 21 avril 2016.