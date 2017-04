0

La Préfecture a retenu les dimanches 14 et 21 mai pour l'élection municipale de Trignac. Soit entre l'élection présidentielle et les élections législatives. Pour l'heure, trois listes sont en lice. Elles sont emmenées par le maire sortant David Pelon (droite et FN), le socialiste Claude Aufort et Dominique Mahé-Vince (gauche).