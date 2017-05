Trignac La liste divers gauche de Claude Aufort gagne la municipale partielle

0

Elle s'est adjugé 63,78 % des suffrages face au maire sortant divers droite David Pelon (36,22 %). L'abstention est élevée avec 46,92 %.

Le résultat de ce second tour confirme celui du premier tour où la liste divers gauche du socialiste Claude Aufort avait déjà viré en tête, avant de fusionner avec celle, de gauche également, de Dominique Mahé-Vince arrivée en troisième position. Le scrutin d'hier n'a donc pas fait démentir la logique comptable des voix, même si ce deuxième tour, comme le premier, reste marqué par une forte abstention (46,92 %). Ce résultat marque donc le retour de la gauche aux affaires dans cette commune de Brière qui fut un bastion communiste. Claude Aufort entend maintenant « changer l'ambiance, avec de la sérénité et de l'apaisement » pour « préparer le Trignac de demain ». « Il faut être capable de prendre des décisions sans autoritarisme, avec le respect et l'exigence de qualité des services publics », annonce le futur maire.

