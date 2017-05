Trignac Les électeurs appelés à élire un nouveau conseil municipal

0

Après la démission d'un tiers des conseillers municipaux de Trignac, de nouvelles élections municipales sont organisées ce dimanche 14 mai et le 21 mai en cas de 2e tour. Les électeurs vont avoir le choix entre trois listes. Celle du maire sortant, David Pelon, Trignac ouverture, un avenir commun Cap 2020, de droite et soutenue par le FN ; celle de Dominique Mahé-Vince intitulé Trignac résolument à gauche qui s'inspire dans son fonctionnement de la France insoumise et celle de Claude Aufort nommée Ensemble, agissons pour Trignac au positionnement divers gauche et démocrate.

