Trignac Un homme de 40 ans grièvement électrisé

Un homme de 40 ans s’est électrocuté hier, vers 19 h 10, à Trignac. L’accident s’est produit dans une rue fermée à la circulation pour des travaux. Grièvement brûlée au visage et aux mains, la victime a été transportée par les pompiers et le Smur au centre hospitalier de Saint-Nazaire avant d’être transférée par hélicoptère au CHU de Nantes. Une seconde personne, touchée par l’arc électrique, a été légèrement blessée et hospitalisée à Saint-Nazaire.