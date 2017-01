Trophées Presse Océan Rendez-vous ce mercredi soir pour le verdict

0

Les lauréats des Trophées Presse Océan 2016 seront dévoilés ce mercredi soir à Capellia, à La Chapelle-sur-Erdre (à partir de 19h45).

Entre le 13 décembre et le 15 janvier, vous avez été plus de 2 300 à voter sur Presseocean.fr et Tropheessportifs.fr pour vos champions de l’année 2016, répartis dans huit catégories : sportive et sportif de l’année, meilleure équipe masculine et féminine, exploit de l’année, trophée paralympique, trophée jeux olympiques et événement de l’année.

Et c’est ce soir, à la salle Capellia de La Chapelle-sur-Erdre, que le résultat de vos votes sera dévoilé et les meilleurs sportifs de Loire-Atlantique récompensés, tout au long d’une soirée de fête dont le but est de mettre en valeur tout ce que le département compte de sportifs de talent.

Pour tout savoir sur les Trophées Presse Océan, rendez-vous dans votre journal et dès ce soir sur Presseocean.fr pour suivre cette grande cérémonie en direct.

+Téléchargez le journal en version numérique en cliquant ici