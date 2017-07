Nantes Une illustratrice crée le premier jeu de l'oie nantais

0

Voilà une nouvelle manière de redécouvrir Nantes en famille. Une illustratrice jeunesse, Veronique Hermouet, a créé la première version du traditionnel jeu de l'oie à la sauce nantaise à la demande de Geste Editions. Ce ne sont pas des oies mais des petits-beurres LU qui montrent le chemin à suivre, du Jardin des Plantes aux Machines de l'Ile en passant par tous les lieux les plus emblématiques. "Je voulais un jeu qui touche les Nantais souhaitant jouer en famille ; un jeu qui leur ressemble et auquel ils pourront s’attacher. Mais aussi les touristes qui sont venus flâner une fois et qui voudront garder de leur visite un souvenir familial. » a déclaré la nantaise d'origine. Commercialisé depuis juin à 29,90€, il est conseillé pour les enfants de 4 ans et plus.

Plus d'informations sur le jeu de l'oie nantais et sur les autres jeux made in Nantes dans notre édition du lundi 24 juillet.