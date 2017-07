Une nouvelle campagne pour dynamiser le marché de l'énergie

0

Pour le 10e anniversaire de l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence, l'association UFC-Que Choisir lance sa campagne "Énergie moins chère ensemble". Le but : dynamiser la concurrence sur le marché des énergies et montrer aux consommateurs que le gaz et l'électricité peuvent concurrencer durablement les tarifs réglementés de vente (ceux fixés par les pouvoirs publics concernant l'énergie).

La campagne s'articule en trois temps : du 28 juin au 25 septembre, inscription des consommateurs. Ils ont le choix entre trois lots : lot électricité, lot gaz et un lot "électricité - soutien aux petits producteurs". Le 26 septembre a lieu la seconde phase. À cette date, il faudra déterminer l'offre la plus intéressante. Une fois celle-ci choisie, les inscrits devront choisir s'ils souscrivent à l'offre ou non.

Plus d'informations dans nos éditions Presse Océan du mercredi 5 juillet.