Université La tribune de la dernière chance des chercheurs nantais

L’affaire devrait faire du bruit dans la communauté scientifique. Le 7 juillet, 46 chercheurs de renom (CNRS, Inserm, directeurs de laboratoires) viennent de signer une tribune en faveur de NExT (Nantes Excellence Trajectory).

Ce projet, porté conjointement par l’Inserm, l’École Centrale, l’Université de Nantes et le CHU a pour but de faire de Nantes « une université de rang mondial », comme Harvard ou Oxford. Le projet a même remporté en février un appel à projet IDEX/ISITE porté par le Commissariat Général à l’investissement dans le cadre du Programme Investissements d’Avenir. L’initiative se retrouve donc avec plusieurs millions euros entre les mains pour mener à bien son idée.

Tout est au point mort

Mais depuis trois mois, tout est au point mort. Les discussions entre l’université et Centrale s’enveniment au sujet de l’organisation de la NUN (Nouvelle université de Nantes) à tel point qu’un conseil d’administration extraordinaire de la grande école doit se réunir ce soir pour décider ou non de rester dans le projet.

Et c’est bien ce qui inquiète les signataires de la tribune : « Nous risquons de perdre cette labellisation. Ce sont plusieurs millions d’euros par an qui ne pourront pas être utilisés pour soutenir la recherche locale, développer la pédagogie, attirer des chercheurs et des étudiants étrangers, innover avec les entreprises du territoire. […] Nous demandons donc aux partenaires de NExT […] de ne pas prendre de décision isolée et hâtive qui pénaliserait collectivement toute la communauté scientifique nantaise et l’image du territoire tout entier. » Les chercheurs demandent aussi l’intervention de l’État pour débloquer la situation.

