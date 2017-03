Vallet 5, 1 millions d'euros pour le nouveau self du collège Pierre-Abélard

0

Déjà utilisée, la nouvelle salle de restauration du collège Pierre-Abélard, à Vallet, peut accueillir 750 personnes. Le Département vient de l'inaugurer.

Le collège Pierre-Abélard, construit en 1985, totalise 606 élèves. Un double projet qui a coûté 5,1 millions d'euros (20 mois de travaux) a été inauguré mardi. Son nouveau self, qui peut accueillir depuis la rentrée 750 personnes (873 m²), et le remplacement de l'ancienne demi-pension (664 m²). Confié à Loire-Atlantique Développement, à qui le Département a délégué l'ouvrage, le projet a été réalisé par le cabinet d'architecture Mûrisserie-Parent-Rachdi. Objectifs affichés ? « Qualité environnementale et sobriété énergétique, donc isolation thermique, acoustique, utilisation de matériaux respectant l'environnement. »

