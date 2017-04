Vallée de Clisson Création d'un groupe de prévention suicide

0

Le Groupe de prévention suicide, basé à Vallet et au Loroux-Bottereau (150 bénévoles), va créer une antenne en Vallée de Clisson.

« Le 26 avril, lors de l'assemblée générale du Clic, à Saint-Lumine-de-Clisson, le Groupe de prévention suicide (GPS) viendra présenter l'antenne qu'il veut créer en Vallée de Clisson », explique Anne Manneheut, coordinatrice du Clic Vallée de Clisson. « Le Groupe de prévention suicide recherche des bénévoles. Chacun leur tour, par binôme, ils repèrent les messages sur répondeur, les appels à l'aide et y répondent par téléphone ou en proposant des rendez-vous. » Les bénévoles sont formés et bénéficient d'analyses de leurs pratiques, par groupe, via un psychologue extérieur, qui les aide à parfaire leur action en leur donnant des clés de compréhension et pour qu'ils se protègent. »

Assemblée générale du Clic, le mercredi 26 avril à 19 heures, salle du conseil municipal, à Saint-Lumine-de-Clisson (entre la mairie et l'église). Contact : Clic : 02 85 52 16 39 ; Groupe de prévention suicide : 02 40 46 27 52.

