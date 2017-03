Vallet Des confitures à la reconquête des enfants

0

Lancée dans le Vignoble nantais, à Vallet, en juin 2012, la fabrique artisanale Mûroise et Compagnie propose 30 confitures pour épiceries fines, 15 pour grande distribution. Ses confitures, bio ou non, plus ou moins élaborées, se retrouvent aux Machines de l'île et au château de Versailles. Créatrices de confitures décalées (comme la Helljam pour le Hellfest, avec un soupçon de rhum), ses cogérantes Estelle Sauvion et Magali Beck viennent de lancer la gamme « bonbonfiture » au goût de bonbon, orange cola, fraise candy ou pomme caramel. « L'arôme bonbon représente 0,015 % et elles ont 60 % de fruits. » Elles veulent reconquérir le goût des enfants, souvent adeptes « de céréales ou de pâtes à tartiner bourrées de graisses », soulignent-elles, en utilisant « des fruits achetés chez les producteurs locaux, sinon en France en essayant d'utiliser les appellations : fraises de Plougastel ou de La Baule, abricots du Roussillon, clémentines de Corse, mirabelles de Lorraine, oignons de Roscoff. » Leurs productions seront le 14 avril à la Foire de Nantes, en septembre au salon gourmet de Paris ou en octobre au salon du chocolat de Vallet.

