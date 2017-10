Vallet Mi-mandat : « 90 % sont réalisés ou engagés »

0

La municipalité valletaise emmenée par Jérôme Marchais (LR) décline son bilan de mi-mandat dans les villages. Son grand projet : le Champilambart.

« 90 % des projets annoncés dans notre profession de foi ont été soit réalisés ou engagés », souligne Jérôme Marchais (LR), élu maire en mars 2014. « Par rapport aux impôts locaux, on ne touchera pas au taux malgré la baisse de 2 millions d'euros entre 2015 et 2020 de la DGF (dotation globale de fonctionnement) versée par l'État », ajoute son adjoint aux Finances, Jean-Marie Poupelin (SE). En octobre, l'équipe ira défendre son bilan à mi-mandat dans les villages (aux Courrères le 6 octobre à 20 h 30, à Bonne Fontaine le 10 octobre à 20 h 30) et en centre-ville (au Champilambart le 12 octobre à 20 h 30).

Le pôle culturel du Champilambart, que l'équipe veut positionner comme « le pôle référent dans le Vignoble », sera le grand chantier de ce mandat. Sa requalification implique une redistribution des espaces (bureaux, hall, loges, bar) et la rénovation des parkings.

