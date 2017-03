Vallet ZAC du Brochet : élus et commerçants face à face

0

Le transfert du centre commercial incluant un Hyper U, du nord au sud de Vallet, a donné lieu lundi soir à un face à face lors d'une réunion publique. Les commerçants pourront réfléchir au diagnostic du centre-ville.

« Le projet est fait pour répondre aux attentes et habitudes nouvelles des consommateurs », a souligné le maire, Jérôme Marchais (LR), lundi au Champilambart, en réunion publique sur la zone d'aménagement commerciale du Brochet. Une centaine de commerçants y assistaient. À l'appui de sa démonstration, la population de Vallet, aujourd'hui 9 016 habitants, dont 40 % ont moins de 30 ans, et 140 nouveaux logements en 2017. Rapidement, Vallet franchira 10 000 habitants. Cet été doivent débuter les travaux, et le centre commercial ouvrirait en 2019. Sur 17 hectares seront construits 30 000 m2 de plancher, dont 15 000 à 20 000 m2 pour la vente, le reste en réserves et bureaux. « Sur une zone de chalandise de 90 000 personnes, il s'agit de limiter l'évasion commerciale vers Basse-Goulaine. »

Les arguments des élus locaux et de l'aménageur ; la SNC du Brochet, ont-ils convaincu les commerçants, divisés, alors que s'affrontent deux visions de la société de consommation ?

