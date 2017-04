Saint-Nazaire Vente de STX : la direction souhaite une « conclusion rapide »

0

Alors que l'État français n'exclut pas une nationalisation temporaire faute d'accord avec le repreneur Fincantieri, elle estime « l'incertitude actuelle » pèse sur l'activité commerciale.

La direction du chantier nazairien explique suivre ce dossier « avec la plus grande attention » et souhaite surtout « une conclusion rapide. L'incertitude actuelle pesant sur ses capacités à gagner de nouveaux marchés et obtenir de nouveaux financements ».

A lire demain mardi dans Presse Océan