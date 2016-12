Vertou Enfants et adultes malades au centre de loisirs : l'ARS enquête

0

Une quarantaine d'enfants, âgés de 3 à 10 ans, et d'adultes encadrant des centres de loisirs de Vertou ont souffert de troubles digestifs lors du déjeuner pris à la cantine jeudi midi. Les signes cliniques, vomissements et douleurs abdominales « sans aucune gravité », selon l'Agence régionale de santé, ont rapidement disparu et les enfants ont repris leurs activités dès le début d'après-midi.

"Nous avons été informés lorsque nous avons récupéré notre enfant, en fin d'après-midi jeudi. Il était en bonne santé, témoigne une maman. A priori, ni les sapeurs-pompiers, ni un médecin n'ont été contactés. On nous a dit que des analyses allaient être diligentées mais nous espérons être informés. »

Une toxi-infection alimentaire collective est suspectée. Selon nos informations, l'ARS a bien été sollicitée pour réaliser une enquête en lien avec les directeurs des centres et le service municipal de restauration collective. Des mesures d'hygiène ont d'ores et déjà été recommandées : lavage des mains et désinfection des sanitaires.

Par ailleurs, les services vétérinaires devaient réaliser des prélèvements alimentaires aujourd'hui. Les résultats sont attendus dans plusieurs jours. En attendant, les enfants peuvent fréquenter normalement le centre de loisirs.