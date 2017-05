Vertou François Barouin (LR): "Notre projet est différent"

0

Les ténors LR sont venus hier soir à Vertou pour soutenir les candidats de la droite et du centre de Loire-Atlantique.

François Barouin (LR) chef de file de la droite et du centre et Gérard Larcher, président LR du Sénat, Bruno Retailleau (LR), président de la Région, ont fait le déplacement pour encourager les candidats aux élections législatives.



« On ne peut pas accepter que le débat démocratique dans les cinq années qui viennent se résume à un parti unique et l’extrême droite. Notre projet est différent de celui ces candidats d’En Marche, sur tous les niveaux… Quand ils paieront la facture les Français comprendront qu’En Marche ce n’est pas la même chose que l’union des la droite et du centre » martèle François Barouin qui estime que le mouvement d’Emmanuel Macron « n’est en fait l’opération de recyclage engagé de longue date par une série d’élus socialistes ». « La majorité est atteignable », indique-t-il dans un véritable tour de France organisé dans le cadre de la campagne des législatives. Pour Bruno Retailleau « 80 % des candidats d’En marche sont des candidats de gauche recyclés ».