Vertou Nouvelles rumeurs de vente autour de la BN

Les syndicats de la BN s’interrogent après la venue de nouveaux visiteurs dans l’usine de biscuits de Vertou, en début de semaine.

Lundi, un groupe de six personnes a visité la Biscuiterie nantaise, à Vertou. Accompagnés du directeur du site, les mystérieux visiteurs ont pris "de nombreuses photos".

De quoi relancer les rumeurs sur une possible vente de la BN, comme il y a deux mois. À l’époque, Le Figaro avait annoncé que le groupe turc Yildiz, propriétaire depuis 2014 de l’usine fabriquant le célèbre Choco, était sur le point de la céder au groupe hollandais Continental Bakeries.

Une information démentie début décembre par la direction d’United Biscuits France, filiale de Yildiz, devant le comité d’entreprise. Tout en reconnaissant que le site de Vertou et la marque BN intéressaient des investisseurs.

Hier, lors d’une réunion du CE, les syndicats de la BN ont donc interrogé le directeur de l’usine sur l’identité de ces nouveaux visiteurs. Mais ce dernier a refusé de leur répondre, arguant d’une "nécessaire confidentialité".

D’où l’agacement des syndicats (CGT, CFDT, CFE-CGC) qui rappellent que la direction s’était engagée à être « transparente et loyale envers les élus du personnel » concernant tout projet de cession.

"La BN n’est pas seulement un objet commercial que l’on peut vendre ou dépecer à volonté, soulignent-ils. C’est une entreprise avec un savoir-faire vieux de 120 ans, des outils de production performants, 422 emplois directs, des dizaines de sous-traitants, des intérimaires et de nombreux emplois induits chez ses fournisseurs".

Histoire de mettre la pression sur le groupe, les syndicats appellent les salariés de la BN à cesser le travail, jeudi prochain, et à participer à une assemblée générale. En espérant que leurs dirigeants profitent de cette occasion pour "répondre à leurs interrogations".