Vertou Un plan d'actions pour la Sèvre

Depuis un an, habitants et élus planchent sur l'avenir de la Sèvre nantaise. Premières actions fin 2017.

Depuis un an, habitants, élus, agents de la ville se concertent sur l'avenir de la rivière. « La Sèvre dépasse les clivages politiques », assure le maire Rodolphe Amailland, satisfait de la concertation qui porte ses fruits. « Attractivité, mobilité, patrimoine - paysages, environnement/écosystème » : ces quatre axes d'études vont donner lieu à un plan d'actions ».

« Une soixantaine d'actions, que nous avons retenues après la concertation, sont en cours d'études », ajoute Michèle Le Ster, première adjointe au maire déléguée au développement durable.

Pour autant, la concertation n'est pas terminée. « Nous avons décidé de remettre trois sujets à la concertation ». L'objectif est « de réajuster et de ressortir l'essentiel ». Trois réunions, ouvertes à tous les habitants, sont programmées : le 3 avril sur la valorisation du coteau du Chêne et de la Chaussée des Moines, le 4 avril sur le réaménagement des parcs en bord de Sèvre et le 5 avril sur la découverte de la faune, la flore, le patrimoine.

