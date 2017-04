Vide grenier Rêves de chine dans la rue Joffre à Nantes

0

Avec le printemps, les vides greniers refleurissent. Ils ont de plus en plus de succès. Ce dimanche la rue du Maréchal Joffre, quartier Saint-Clément, en propose un qui est toujours très apprécié. Il est organisé par l'Association des commerçants du quartier qui a réuni plus de cent cinquante exposants.

Depuis son ouverture à 8 h, la foule a envahi la rue enquête de la bonne trouvaille.

Gratuit, de 8 heures à 18 heures, rue du Maréchal Joffre, Quartier Saint-Clément