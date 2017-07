Nantes Vidéosurveillance : la métropole lance deux appels d'offres

0

On en sait plus sur le nouveau centre de contrôle qui captera les images provenant des caméras de toute la métropole de Nantes.

Deux appels d'offres ont été publiés le 1er juillet : l'un pour une étude sur la création du réseau, l'autre pour l'installation et la maintenance des caméras. On sait maintenant où sera situé exactement le CSU (Centre de Supervision Urbain) à Nantes et combien de postes de visionnage il comprendra.

Plus d'information sur l'édition du jeudi 13 juillet 2017.