Vieillevigne Collisions en chaîne sur l’autoroute A83

0

Plus de peur que de mal. Deux accidents se sont produits presque simultanément, un peu avant midi, hier, sur l’autoroute A83 du côté de Vieillevigne. D’un côté, quatre véhicules sont entrés en collision les uns derrière les autres.

Aucun blessé grave n’est à déplorer. Toutefois une femme de 46 ans s’est plainte de douleurs dans le dos et un homme de 35 ans de maux de tête.

De l’autre côté des voies et dans le sens inverse, une voiture a glissé sur la chaussée et a fait une toupie. Tous les occupants de la voiture, un couple et ses deux jeunes enfants, sont indemnes mais l’un des enfants a été emmené à l’hôpital pour un examen de contrôle.

Cette série d’accidents est liée à une averse de grêle particulièrement importante selon l’Escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie qui tient à rappeler que par temps de pluie, il faut réduire la vitesse sur les routes et maintenir les distances de sécurité.