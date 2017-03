Vigneux-de-Bretagne 18000 km à vélo pour réfléchir au tourisme de demain

0

Entre 18 000 et 20 000 km à vélo. 24 pays à traverser, un an et demi. Maxime Chevalier, de Vigneux-de-Bretagne, 25 ans, va se rendre jusqu'en Indonésie, avec un but précis : « promouvoir le tourisme durable ».

Ce projet audacieux, il l'a eu après un « choc : pendant mes études, lors d'un trek à Bali à l'occasion d'un stage, nous avons réalisé l'ascension du Mont Rajani à Lombok. Les paysages étaient grandioses. Mais j'ai eu un choc par la masse de déchets sur place ».

Cette découverte le conforte dans son envie de changer de cap. De se reconvertir après ses études. Son besoin de s'investir prend aussi racine « dans l'opposition contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. J'ai baigné dedans. »

Le projet Hit the route est né. Avec Cédric Gesrel, un ancien collègue de promotion d'Amiens de 28 ans, les premiers coups de pédales sont programmés dès le 8 avril, au départ de Vigneux-de-Bretagne. « Nous souhaitons trouver des idées auprès des structures touristiques qui intègrent les autochtones dans le tourisme, ainsi que de nouveaux modes d'accueil. Nous allons aussi nous intéresser aux cultures des pays. » Après ces multiples rencontres, ils espèrent caler un plan de gestion durable pour les déchets de sites touristiques indonésiens.

Sur leur site internet, leur parcours s'égrène, avec notamment l'Italie, la Grèce, la Turquie, l'Iran, ... La majeure partie du voyage se fera à vélo (sauf un itinéraire en train et en bateau). http://www.hittheroute.net/ Facebook : hittheroute

L'article complet dans le journal Presse Océan du dimanche 12 mars