Vigneux-de-Bretagne Economie : le groupe Soloc (BTP) poursuit sa croissance

Leader français de la location de fraiseuses routières, le groupe Soloc, basé à Vigneux, vient de racheter deux entreprises en Espagne et en Belgique.

Après le rachat de Sud Rabotage Balayage, une PME de Perpignan, en septembre dernier, Soloc poursuit sa croissance. Le groupe basé à Vigneux vient de reprendre la Samop, le n°1 espagnol (30 salariés), basé à Valence, et une société de 10 personnes à Mouscron, en Belgique.

« Cela va nous permettre de renforcer notre présence en Espagne et de mettre un pied en Belgique », explique Michel Chauvet, qui a pris les rênes de l'entreprise en 2002.

Avec ces deux rachats, Soloc emploie désormais 400 salariés répartis entre son siège de Vigneux, une quinzaine d'agences en France et ses filiales à l’étranger. L’entreprise dispose d’un parc de 200 raboteuses et 40 balayeuses.

Leader français de la location de fraiseuses routières avec chauffeur pour les entreprises du BTP, le groupe a réalisé l’an dernier un chiffre d'affaire d'affaires de 59 millions d'euros, supérieur à ses prévisions. « 2016 a été la meilleure année depuis la création de l’entreprise. On sent que la reprise est là », se félicite Michel Chauvet.