Vignoble 6 heures de Vallet le samedi 11 mars : l'essor des courses à pied

Deux cents athlètes et une équipe handisports seront au départ des 6 heures de Vallet lesamedi 11 mars.

C'est en suivant une boucle d'1 kilomètre autour du domaine du Moulin Camus, à Vallet, que les 200 coureurs poursuivront leur effort entre 12 heures et 18 heures, équipés de dossards et pucés. Ils se ravitailleront en passant à chaque tour dans le chai... Professeur d'EPS au lycée agricole de Briacé, au Landreau, et responsable au sein du Racing club nantais de la partie hors stade, Yvonnick Simon assiste « depuis six ans à l'essor de la course : c'est de la folie, les compétitions se multiplient et font le plein » Revenu il y a une semaine d'une course de 180 kilomètres dans le désert de l'Ennedi, au Tchad, au milieu de paysages grandioses qu'il a filmés avec une caméra portative, il décrit la course à pied comme une façon « de voyager au rythme de nos jambes : on peut découvrir le monde. Mélanger les deux est extraordinaire »...

Inscriptions 15 € en solo, 40 € par équipe de quatre. Rens. : Marc Calderé au 06 74 56 74 69.

